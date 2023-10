Cuxhaven: Zeugenaufruf - Illegale Müllentsorgung an der Pipinsburg

Am Dienstag den 17.10.2023 meldete ein aufmerksamer Bürger eine illegale Müllentsorgung in einem Feldweg, abgehend von der Straße "An der Pipinsburg" (L135), zwischen Sievern und Holßel.

Die unbekannte Täterschaft entsorgte mehrere Kubikmeter Bauschutt und Restmüll und verteilte ihn so über den Weg, dass er nicht mehr zu befahren war. Die genaue Tatzeit ist der Polizei bisher nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Tel. 04743-9280) zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)