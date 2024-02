Hagen: Fahndungsersuchen der Polizei Niederbayern - Tatbeute könnte Bezug nach Hagen haben

Im Oktober 2023 haben Schleierfahnder an der A3 in Niederbayern unter anderem rund 50 Kilogramm Gold in Form von Goldbarren und Schmuck beschlagnahmt. Unter dem Schmuck befanden sich auch zwei Ringe, die auf den Bildern im unten angefügten Link erkennbar sind.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Schmuck eventuell aus den Bereichen Koblenz, Duisburg, Köln oder auch Hagen stammen könnte. Wer kann etwas über die Herkunft der Ringe berichten oder hat diese schon einmal gesehen?

Hier der Link zum ausführlichen Sachverhalt und den Rufnummern der Polizei Niederbayern: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/062164/index.html Quelle: Polizei Hagen (ots)