Kindervideo über Coronatests: Augsburger Puppenkiste sorgt für emotionale Reaktionen

Das bayerische Kultusministerium hat auf seinem Youtube-Kanal ein Video veröffentlicht, in dem Marionetten der Augsburger Puppenkiste für Kinder das Funktionieren von Corona-Schnelltests erklären. Der Clip erntete auf sozialen Netzwerken zahlreiche Kommentare. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“.

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Ab dem 12. April dürfen Schülerinnen und Schüler im Freistaat nur dann am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben, teilte das Amt mit. Ein negatives Testergebnis kann demzufolge unter anderem durch einen Selbsttest erbracht werden, der unter Aufsicht in der Schule durchgeführt wird.

In dem am Samstag erschienenen Erklärvideo zeigt die Dr. Kasperl-Figur der Puppenkiste gemeinsam mit einem Erdmännchen, das per Videochat zugeschaltet ist und eine Maske trägt, wie man einen Selbsttest richtig anwendet.



Das Tutorial soll kurz nach der Publikation die Aufmerksamkeit von Coronaleugnern erregt haben. In der Kommentarspalte bezeichneten einige User den Clip als „Spuk“ und „Propaganda-Mist“ und sprachen von „Corona-Diktatur“ in Deutschland.





Als Reaktion auf den Shitstorm tauchten auf sozialen Netzwerken Apelle an Internetbenutzer auf, sich das Video anzusehen und positive Rückmeldungen dazu zu hinterlassen. Zum Stand am Mittwochnachmittag wurde „Dr. Kasperls Coronatest-Anleitung“ mehr als 700.000 Mal aufgerufen und sammelte knapp 23.000 „Gefällt mir“- und knapp 5000 „Gefällt mir nicht“-Reaktionen. "



Quelle: SNA News (Deutschland)