Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Nordhausen: Wem gehört dieses Wertgelass?

Nordhausen: Wem gehört dieses Wertgelass?

Freigeschaltet am 10.09.2025 um 15:19 durch Sanjo Babić
Bild: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Bild: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Bereits am Sonntag, den 24. August, bemerkte ein Zeuge, dass bislang unbekannte Personen im Bereich einer Ampel in der Clara-Zetkin-Straße ein in eine Einkaufstüte verpacktes Wertgelass abgestellt hatten.

Die Einkaufstüte wurde mitsamt des Inhalts durch die Polizei sichergestellt.

Die Nordhäuser Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise.

Wem gehört dieses Wertgelass? Wer erkennt es oder weiß, wo dieses gestohlen oder sonst abhandengekommen ist?

Wer Anhaben zu dem Wertgelass machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0220029

Quelle: Landespolizeiinspektion Nordhausen (ots)

Bildrechte: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Bildrechte: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Bildrechte: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Bildrechte: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Bildrechte: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Bildrechte: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Bildrechte: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Bildrechte: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte human in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige