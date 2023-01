Bückeburg: Brand von Lilly`s Hofcafe im Schloßpark

sb In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 03:00 Uhr zum Brand in der Küche von Lilly`s Hofcafe im Schloßpark von Bückeburg. Ein Anwohner hat einen lauten Knall wahrgenommen und die Feuerwehr informiert. Bei Eintreffen der Beamten stand bereits der gesamte Bereich der Küche in Vollbrand.

Warum es zum Feuer gekommen ist, ist derzeit noch unbekannt. Der Saal wurde durch den Ruß stark verschmutzt und ist bis auf weiteres nicht mehr nutzbar. Der Bereich der Küche ist durch das Feuer einsturzgefährdet. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)