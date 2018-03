#Metoo-Aktivistin: Die bedeutendste Frauenbewegung seit der Erstreitung des Wahlrechts

Die italienische Schauspielerin Asia Argento sieht in der #Metoo-Kampagne eine weltweite Bewegung für die Freiheit und Gleichheit von Frauen. "Es ist die bedeutendste Bewegung für die Rechte von Frauen seit der Erstreitung des Wahlrechts", sagte Argento in einem exklusiven Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix anlässlich des Weltfrauentages. Asia Argento gehörte zu den ersten Betroffenen, die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein öffentlich gemacht und damit die #Metoo-Bewegung ausgelöst hatten. Sie nimmt in Brüssel an Diskussionen anlässlich des Weltfrauentages am 8. März teil.

"Der Anstoß für die #Metoo-Kampagne ist zwar von Frauen aus der Filmindustrie ausgegangen, hat sich jedoch längst auf andere Branchen ausgeweitet. Die Diskussion hat sich gewandelt und prangert grundlegend den Machtmissbrauch durch Männer an", sagte Argento. Viel habe sich in den vergangenen sechs Monaten bereits verändert. "Hunderte von Frauen haben sich gegen ihre Unterdrücker aufgelehnt, die Unterdrücker haben ihre Jobs verloren, sie haben keine Macht mehr. Zuvor mussten wir fürchten, unsere Jobs zu verlieren, wenn wir den Mund aufmachen." Dadurch würden sich die Machtstrukturen verändern. "Das ist ein Tsunami, der nicht so schnell gestoppt werden kann", so Argento. Erfüllt sei die Mission aber erst, "wenn vollkommene Gleichstellung zwischen Frauen und Männern erreicht ist, in der Bezahlung, in der Repräsentation in Politik und Wirtschaft. Ich hoffe, dass ich das noch erleben werde", sagte Asia Argento. Das komplette Interview zeigt phoenix am Donnerstag, 8. März, in "vor Ort" ab 9 Uhr und vorab auf phoenix.de. Anlässlich des Weltfrauentages zeigt phoenix um 20.15 Uhr außerdem die Dokumentation "Tausendundein Tag - Neue Frauenpower in Saudi-Arabien" Die Reportage gibt exklusive Einblicke ins Leben saudischer Frauen und Familien. Quelle: PHOENIX (ots)

