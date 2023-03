Dortmund: Feuer in einer Garage - Feuer am Wechselrichter greift auf PKW über

Am Mittwoch Mittag wurde die Feuerwehr Dortmund über den Notruf zu einem Garagenbrand in die Bruchsteinstraße in Dortmund-Schüren alarmiert. Die Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten gegen 12 Uhr den brennenden Wechselrichter ihrer Photovoltaikanlage in der Garage entdeckt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf den in der Garage abgestellten PKW übergegriffen. Durch den schnellen Einsatz von zwei Trupps unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung konnte eine Ausbreitung verhindert und das Feuer eingedämmt werden. Aufgrund der Tatsache, dass Photovoltaik-Anlagen nicht vollständig stromlos geschaltet werden können, erfolgten die Löscharbeiten unter Einhaltung gebotener Schutzabstände im Außenangriff.

Für die Nachlöscharbeiten mussten Teile des Daches aufgenommen und eine geringe Menge Schaummittel zusätzlich zum Löschwasser eingesetzt werden. Das Gebäude wurde durch den nachgeforderten Energieversorger im Nachgang stromlos geschaltet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zur Schadenshöhe und Schadensursache können keine Angaben gemacht werden.

Nach fast zwei Stunden waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet.

Am Nachmittag wurde die Brandstelle nochmals nach versteckten Glutnestern abgesucht. Bei dieser Revision wurden kleinere Brandstellen gefunden. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an. Im Einsatz befanden sich insgesamt 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienst Dortmund.

Quelle: Feuerwehr Dortmund (ots)