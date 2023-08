Bremerhaven: Auto prallt gegen Ampelmast - Fahrer flüchtet

Ein schwerer Unfall hat sich am frühen Montagmorgen, 14. August, an der Kreuzung Barkhausenstraße/Schleusenstraße in Bremerhaven-Mitte ereignet. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete nach der Kollision zunächst, wurde aber kurze Zeit später gefasst.

Zeugen alarmierten gegen 5.15 Uhr die Polizei. Sie hatten bemerkt, wie der Fahrer eines Renault Laguna zunächst auf der Barkhausenstraße in nördliche Richtung gefahren war. Auf Höhe der Schleusenstraße sei der Wagen aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit großer Wucht gegen einen Ampelmast geprallt. Der mutmaßliche Fahrer sei daraufhin augenscheinlich unverletzt ausgestiegen und in nordöstlicher Richtung davongelaufen. Der knapp 25 Jahre alte Renault kann als Totalschaden angesehen werden. Das Fahrzeug wies erhebliche Schäden auf, Trümmerteile lagen weit verstreut im Kreuzungsbereich. Die hinzugerufene Feuerwehr beseitigte austretende Betriebsstoffe, danach wurde der Wagen von der Polizei beschlagnahmt. Auch die betroffene Ampelanlage und ein Verkehrszeichen sind stark beschädigt, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den mutmaßlichen Fahrer des Renaults. Dieser konnte kurze Zeit später an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Alkohol- und Drogenschnelltests fielen bei dem tatverdächtigen 16-Jährigen negativ aus. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache laufen noch. Die Polizeibeamten fertigten entsprechende Anzeigen, unter anderem wegen Fahrerflucht.

Quelle: Polizei Bremerhaven (ots)