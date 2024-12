Berlins Erzbischof sieht Weihnachten diesmal als "Fest der Trauer"

Berlins Erzbischof Heiner Koch hat sich bestürzt über den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg geäußert. "Zwei Tage nach dem Gedenken an die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hätte ich mir niemals vorstellen können, dass so etwas Schreckliches sich erneut ereignet", sagte Koch dem "Handelsblatt".

Auch wenn es ihm bei den Gedanken an die Opfer der Tat schwerfalle, in diesem Jahr Weihnachten zu feiern, müsse man es tun.



"Wir müssen als Christen Weihnachten feiern. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass Menschen Unfrieden säen, unsägliches Leid verursachen und unsere Gesellschaft spalten wollen", sagte er. Weihnachten sei gleichzeitig das Fest der Ohnmacht und der Hoffnung. "Und in diesem Jahr besonders das Fest der Trauer und des Mitleidens mit den Opfern von Magdeburg." Quelle: dts Nachrichtenagentur