Wieder Feuer auf Truppenübungsplatz - Warnung an Bevölkerung

In Teilen Bremens wird die Bevölkerung nach einem Flächenbrand auf einem Truppenübungsplatz von den Katastrophenschutzbehörden gewarnt. "Die Bevölkerung wird aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich nicht im Freien aufzuhalten", hieß es in einer Mitteilung am Dienstagabend. Betroffen sei Bremen-Nord und Oslebshausen.

Ursache sei ein wiederentfachtes Feuer, hieß es. Genauere Details wurden nicht bekannt gegeben. Erst kürzlich hatte ein Brand nach einem Raketentest auf einem Bundeswehrgelände bei Meppen für Schlagzeilen gesorgt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

