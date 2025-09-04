Ostdeutschland: Wohnungspreise steigen um bis zu 13 Prozent binnen eines Jahres

Nach mehreren Jahren stagnierender oder sinkender Preise ziehen die Immobilienpreise in Ostdeutschland wieder an. Der Aufschwung verteilt sich dabei auf nahezu alle Regionen: In 72 von 76 ostdeutschen Städten und Landkreisen erhöhten sich die Angebotspreise von Eigentumswohnungen innerhalb eines Jahres - in der Spitze um 13 Prozent.

Nach mehreren Jahren stagnierender oder sinkender Preise ziehen die Immobilienpreise in Ostdeutschland wieder an. Der Aufschwung verteilt sich dabei auf nahezu alle Regionen: In 72 von 76 ostdeutschen Städten und Landkreisen erhöhten sich die Angebotspreise von Eigentumswohnungen innerhalb eines Jahres - in der Spitze um 13 Prozent.

Dennoch liegen die Werte in den meisten Regionen noch unter den bisherigen Höchstständen aus dem Sommer 2022. Das zeigt eine aktuelle Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie in Berlin untersucht wurden.

"Nach einer Phase der Zurückhaltung nehmen Kaufinteressenten den ostdeutschen Immobilienmarkt wieder verstärkt in den Blick", sagt immowelt Geschäftsführer Dr. Robert Wagner. "Die anziehende Nachfrage trifft auf ein vielerorts vergleichbar niedriges Preisniveau, das Spielraum für deutlichere Anstiege als im Westen Deutschlands lässt. Trotzdem liegen die Preise in den meisten Regionen Ostdeutschlands weiterhin unter den Höchstständen von 2022, was Käufern attraktive Einstiegsmöglichkeiten bietet."

Berlin mit leichtem Plus; kräftiger Anstieg in Leipzig

In Berlin legten die Angebotspreise von Bestandswohnungen innerhalb der letzten 12 Monate moderat um 2,9 Prozent zu. Das Preisniveau in der Hauptstadt bleibt mit derzeit durchschnittlich 4.883 Euro pro Quadratmeter klar über dem ostdeutschen Durchschnitt, die Dynamik ist aber geringer als in vielen anderen Städten.

Deutlich stärker zogen die Quadratmeterpreise in Halle (+12,4 Prozent auf 2.533 Euro), Leipzig (+10,8 Prozent auf 2.545 Euro) und Rostock (+10,7 Prozent auf 4.011 Euro) an. Insbesondere Leipzig kombiniert ein vergleichsweise niedriges Preisniveau mit einer wachsenden Bevölkerung, was für eine erhöhte Nachfrage und folglich steigende Immobilienpreise sorgt.

In den ostdeutschen Landeshauptstädten verteuerten sich Eigentumswohnungen ebenfalls: Erfurt verzeichnete ein deutliches Plus von 10,0 Prozent auf 2.792 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Schwerin (+6,1 Prozent auf 2.286 Euro) und Dresden (+5,0 Prozent auf 2.744 Euro). Moderater fielen die Anstiege in Potsdam (+3,8 Prozent auf 5.177 Euro) und Magdeburg (+2,5 Prozent auf 2.129 Euro) aus.

Landkreise: Deutlichste Steigerungen im Norden Brandenburgs

Die größten prozentualen Verteuerungen im Osten gab in mehreren ländlichen Regionen. Besonders stark legten die Immobilienpreise im Norden Brandenburgs zu. Der nördlich an Berlin grenzende Landkreis Oberhavel verzeichnete mit +13,1 Prozent auf 3.409 Euro pro Quadratmeter die größte Verteuerung binnen eines Jahres. Ausweichbewegungen von Kaufinteressenten aus dem deutlich teureren Berliner Markt ins angrenzende Umland dürften hier zu den starken Preissteigerungen beitragen. Spürbare Verteuerungen gab es auch in den brandenburgischen Kreisen Uckermark (+12,7 Prozent auf 2.076 Euro) und Ostprignitz-Ruppin (+11,4 Prozent auf 2.463 Euro) sowie dem Kreis Mecklenburgische Seenplatte (+12,2 Prozent auf 1.979 Euro).

3-Jahresvergleich: Preise bis zu 16,6 Prozent niedriger

Trotz der jüngsten Anstiege liegen die Angebotspreise in 61 der 76 kreisfreien Städte und Landkreise Ostdeutschlands noch unter dem Niveau vom Sommer 2022. Zu jener Zeit befanden sich die Immobilienpreise vielerorts auf ihrem vorläufigen Höchststand, bevor der Zinsanstieg zu einer Abkühlung des Marktes führte. So sind Bestandswohnungen etwa in Berlin derzeit noch um 4,5 Prozent günstiger als vor 3 Jahren, in Dresden um 4,1 Prozent. Die stärksten Rückgänge im 3-Jahresvergleich gibt es in mehreren ländlichen Regionen Thüringens: Im Unstrut-Hainich-Kreis zahlen Wohnungskäufer aktuell 16,6 Prozent weniger als 2022, im Wartburgkreis 15,7 Prozent und im Landkreis Gotha 14,7 Prozent.

Mancherorts haben die Preise dagegen bereits wieder das damalige Niveau erreicht oder dieses sogar überschritten. So liegen die Angebotspreise etwa in den Städten Leipzig (+1,0 Prozent), Magdeburg (+2,0 Prozent) und Halle (+6,3 Prozent) inzwischen höher als vor 3 Jahren. Im Vergleich zu damals haben Kaufinteressenten derzeit allerdings deutlich mehr Spielraum bei Preisverhandlungen, da die Konkurrenz am Markt nach wie vor geringer ist.

Ausführliche Tabellen zu den 76 untersuchten kreisfreien Städten und Landkreisen in Ostdeutschland stehen hier zum Download bereit.

Berechnungsgrundlage:

Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren auf immowelt.de inserierte Angebote in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie in Berlin. Die mittels hedonischer Verfahren errechneten Werte geben die Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) zum 01.09.2025 sowie deren Entwicklung im Vergleich zum 01.09.2024 und 01.09.2022 wieder. Es handelt sich um Angebots-, keine Abschlusspreise.

Quelle: immowelt (ots)