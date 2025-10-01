Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Unter Wasser bewahrt: Römische Hafenstrukturen in der Maas entdeckt

Unter Wasser bewahrt: Römische Hafenstrukturen in der Maas entdeckt

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 18:29 durch Sanjo Babić
Der Lauf der Maas
Lizenz: Copyrighted free use
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach Angaben von Archäologie-Magazinen wurden in der niederländischen Maas römische Hafenanlagen und hölzerne Strukturen dokumentiert – ein Mosaikstein für die Logistik der Antike am Niederrhein.

Die Funde deuten auf einen organisierten Umschlagplatz entlang der römischen Wasserwege. Holzreste, Pfahlreihen und Sedimentprofile helfen, Handelsrouten, Schiffsbau und Uferbefestigungen besser zu verstehen. Der Befund passt zu vermehrten Unterwasserprospektionen, die verborgene Infrastruktur entlang europäischer Flüsse sichtbar machen.

Solche Entdeckungen verlagern den Fokus von Glanzstücken wie Amphoren oder Münzen auf die „unsichtbare“ Infrastruktur. Das eröffnet neue Fragen zur Versorgung militärischer Standorte und Städte in der Grenzregion.

Quelle: ExtremNews


