Joldelund: Schlange auf Abwegen

Am Freitagnachmittag (29.03.19) wurde in der Hauptstraße in Joldelund eine ca. 1,50 m lange Schlange gefunden. Zwei Beamtinnen der Polizeistation Bredstedt sendeten ein Foto von der braun-orangefarbenen Schlange an einen Husumer Schlangenexperten.

Dieser erkannte, dass es sich um eine ungefährliche, nordamerikanische Kornnatter handelte und erklärte, dass der Tierhalter, bei dem sie offensichtlich ausgebrochen ist, vermutlich in der Nähe wohnen müsse, da diese Schlangenart bei den jetzigen Temperaturen nicht weit kommen könnte. Tatsächlich gelang es den Beamtinnen den Schlangenbesitzer ausfindig zu machen und den "Ausbüxer" wieder auszuhändigen. Die Schlange hatte sich vor vier Wochen aus dem Staub gemacht, umso mehr freute es den Besitzer, dass sie nun gefunden wurde und bei den Temperaturen überlebt hat. Quelle: Polizeidirektion Flensburg (ots)

