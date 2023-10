Lübbecke: Baumstamm durchstößt Windschutzscheibe - Schutzengel aktiv

Mehr als eine Handvoll Schutzengel hatte am Donnerstagmorgen eine Hillerin, als infolge eines Unfalls sich ein großer Baumstamm durch ihre Windschutzscheibe bohrte. Fast wie durch ein Wunder erlitt sie noch nicht einmal ein paar Schrammen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr in Nettelstedt gegen sieben Uhr ein Lkw-Fahrer (50) aus Rosenberg mit seinem Lastwagengespann die Ravensburger Straße (B 65) in Richtung Minden. In der Ortsdurchfahrt kam ihm kurz vor der Straße "Neuer Friedhofsweg" ein anderer Lastwagen entgegen, der plötzlich einen Schlenker auf seine Fahrspur machte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 50-Jährige an den rechten Straßenrand aus.

Hierbei touchierte der Aufbau seines Fahrzeugs einen Baum, wodurch ein größerer Ast herausgerissen wurde. Dieser prallte zunächst gegen die Windschutzscheibe eines hinter ihm fahrenden Mercedes Sprinter, an dessen Steuer ein 65-jähriger Espelkamper saß. Hiernach schleuderte der Ast auf die Gegenfahrbahn. Auf dieser fuhr gerade eine Hillerin (29) mit ihrem Opel Mokka. So durchschlug der Ast die Windschutzscheibe und trat am Fenster der hinteren rechten Tür des Wagens wieder heraus. Keiner der Beteiligten zog sich bei dem Geschehen Verletzungen zu. Der unfallauslösende Lastwagenfahrer fuhr unerkannt weiter.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)