Badeverbot im Rhein - Doppelstreifen: Polizei unterstützt weiterhin Kampf gegen illegale Bader

Freigeschaltet am 15.08.2025 um 14:30 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei

Nach dem Erlass des Badeverbots im Rhein durch die Stadt Düsseldorf unterstützt auch das Polizeipräsidium Düsseldorf den städtischen Ordnungs- und Servicedienst bei der Durchsetzung des Verbots.

Unmittelbar nach den ersten tödlichen Badeunfällen vor einigen Wochen hat die Polizei Düsseldorf bereits gemeinsame Doppelstreifen mit dem Ordnungsamt verabredet und wiederkehrend durchgeführt.

"Die Polizei Düsseldorf wird die Stadt Düsseldorf auch weiterhin bei der Überwachung des nun geltenden Badeverbotes in Form von gemeinsamen Streifen unterstützen," so Polizeipräsidentin Miriam Brauns. "Auch wir appellieren eindringlich an die Eigenverantwortlichkeit aller Bürgerinnen und Bürger, vom Baden im Rhein abzusehen. Die tragischen Unfälle sollten uns Mahnung genug sein."

Das jetzt geltende Verbot verdeutlicht nochmal die großen Gefahren, die vom Baden im Rhein ausgehen. Insbesondere die tückischen Strömungsverhältnisse sind nicht ohne Weiteres erkennbar. Selbst ausgebildete Rettungsschwimmer würden nicht ohne entsprechende technische Sicherungen in den Fluss steigen. Losgelöst von den Doppelstreifen sind auch alle anderen Einsatzkräfte der Polizei für die tödlichen Gefahren sensibilisiert. Halten sich Bürgerinnen und Bürger an das Verbot, ist die Gefahr weitestgehend gebannt, einen hundertprozentigen Schutz vor weiteren Unfällen können aber auch Kontrollen nicht gewährleisten.

Quelle: Polizei Düsseldorf (ots)

