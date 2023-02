Oldenburg: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub

Bereits am 8. November 2022 ereignete sich am Bahnhofsplatz in Oldenburg ein Raub. Ein 34-jähriger Mann hatte gegen 22 Uhr auf einer Bank auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs geschlafen, als sich nach bisherigen Erkenntnissen vier unbekannte Täter näherten. Während einer der Männer das alkoholisierte Opfer in den Schwitzkasten nahm, soll ein Mittäter aus der Hosentasche des Opfers Bargeld, ein Handy und eine Bankkarte entwendet haben.

Unmittelbar nach dieser Tat wurde die zuvor entwendete Bankkarte an einer Tankstelle an der Alexanderstraße zur Zahlung eingesetzt. Anschließend gingen die mutmaßlichen Täter zu Fuß in Richtung stadtauswärts. Bei der Zahlung mit der entwendeten Bankkarte wurden zwei Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Wer die abgebildeten Personen kennt oder Hinweise zu deren Identität geben kann, wird gebeten, sich bei der Oldenburger Polizei zu melden: Telefon 0441/790-4115. (1441531) Quelle: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland (ots)