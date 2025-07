Insa: Linke ziehen mit Grünen gleich

Die Linkspartei legt in der Wählergunst immer stärker zu und ist mittlerweile so stark wie die Grünen. Das meldet die "Bild" unter Berufung auf den neuen Meinungstrend des Instituts Insa. Wäre demnach am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die Linkspartei auf elf Prozent. Das sind 1,5 Punkte mehr als in der Vorwoche. Die Grünen wiederum verlieren 0,5 Punkte auf elf Prozent.

Die CDU/CSU kommt unverändert auf 28 Prozent, schreibt die "Bild" weiter. Die AfD steht weiter bei 23,5 Prozent. Die SPD verliert dagegen einen Punkt auf 14,5 Prozent.



Insa-Chef Hermann Binkert sagte der "Bild": "Schwarz-Rot liegt hinter ihrem Bundestagswahlergebnis. Linke und Grüne sind nur jeweils dreieinhalb Prozentpunkte hinter der SPD. Beide Parteien haben ein maximal mögliches Potential von deutlich über 20 Prozent und könnten der SPD auch den dritten Platz noch streitig machen. Der SPD gelingt es bisher nicht, ihr zusätzlich mögliches Potential von 24 Punkten zu nutzen."



Datenbasis: Für den Insa-Meinungstrend im Auftrag der "Bild" wurden vom 4. bis 7. Juli insgesamt 2.007 Bürger befragt. Quelle: dts Nachrichtenagentur