"Islamischer Staat" bekennt sich zu Messeranschlag von Solingen

Die Terrororganisation "Islamischer Staat" hat den Messeranschlag von Solingen für sich reklamiert.

Die Gruppe teilte am Samstag über ihren Messenger-Dienst "Al-Amaq" mit, der Angreifer sei ein "Soldat des Islamischen Staats", habe eine "christliche Versammlung" angegriffen und den Angriff "aus Rache für Muslime in Palästina und überall" ausgeführt.



Mitteilungen über "Al-Amaq" können nicht verifiziert werden. Die Nachricht wurde allerdings am Samstag von mehreren Experten ernst genommen und geteilt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur