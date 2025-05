Weiterer syrischer Jugendlicher nach Tötungsdelikt in Menden festgenommen

Die Staatsanwaltschaft Arnsberg hat einen weiteren Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Menden vom vergangenen Samstag festnehmen lassen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, handelt es sich um einen 16-jährigen Syrer, der dringend verdächtigt wird, die Tat gemeinsam mit einem bereits bekannten 17-Jährigen begangen zu haben.



Der Haftbefehl gegen den Jugendlichen wurde demnach am Freitagnachmittag beantragt und noch am Abend vollzogen. Der Verdächtige wurde dem Haftrichter am Amtsgericht Arnsberg vorgeführt.



Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und möglichen weiteren Beteiligten dauern an. Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekannt gegeben.



Quelle: dts Nachrichtenagentur