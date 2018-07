Frau auf Toilette von Rumänen fotografiert: Festnahme

Im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale ist ein 23-jähriger Mann festgenommen worden, nachdem er versucht hat, eine Frau auf einer Damentoilette zu fotografieren. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend in einem Baumarkt, teilte die Polizei am Samstag mit. Während sich die 27-jährige Frau sich auf der Damentoilette befand, konnte sie unter der Trennwand plötzlich das Display eines Smartphones erkennen.

Als die Dame die Situation bemerkte, verließ sie umgehend die Toilette. Der 23-Jährige flüchtete sich zunächst in die Herrentoilette, konnte dort jedoch durch die Frau und Mitarbeiter des Baumarktes festgehalten werden. Die Polizei nahm ihn schließlich mit. Der Tatverdächtige, ein rumänischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach der Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen. Gegen ihnen laufen nun Ermittlungen wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen, so die Polizei. Quelle: dts Nachrichtenagentur