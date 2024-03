Sondershausen: Schlüsselbund aufgefunden! Wer vermisst es?

Am heutigen Morgen, 09:40 Uhr, wurde in Sondershausen in der August-Bebel-Straße ein Schlüsselbund mit 9 Schlüsseln (siehe Foto) und markantem Anhänger aufgefunden.

Um die Schlüssel dem Eigentümer schnellstmöglich wieder zu verschaffen, erfolgt die Veröffentlichung. Das Schlüsselbund kann bei der PI Kyffhäuser abgeholt werden.

Quelle: Landespolizeiinspektion Nordhausen (ots)