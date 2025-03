Indoktrination und Desinformation: Vorträge von Markus Fiedler vom 3.-5. April 2025

Markus Fiedler hält die folgenden Vorträge zum Thema: "Der mündige Bürger zwischen Indoktrination und Desinformation in Schule und Medien". Die politischen Kräfte in einem demokratischen Staat sollten daran interessiert sein, mündige Bürger zu erzeugen, damit sich diese an demokratischen Prozessen im Staat beteiligen können.

Dazu gehört, dass sich diese Bürger ein möglichst umfassendes Bild zu einem Thema machen können. Es werden ihnen keine wichtigen Informationen verschwiegen oder gar Informationen verdreht. Schüler sollten beispielsweise zur eigenständigen Entscheidungsfindung befähigt werden. Das ist das Ziel von Schule. Wie und ob diese Zielvorstellung real in Deutschland umgesetzt wird, zeigt der Vortrag an einigen Beispielen auf. Orte und Zeiten: Do. 3.4.2025 in Villingen-Schwennigen 19 Uhr (Theater am Ring, Romäusring 1, 78050 Villingen-Schwennigen) Fr. 4.4.2025 in Köln, 18 Uhr (Hinterhofsalon, Aachenerstr. 68, 50674 Köln) Sa. 5.4.2025 in Ibbenbüren 18 Uhr (Zur deutschen Eiche, Alte Straße 41, 49479 Ibbenbühren) Vorbestellungen und Anmeldung für Köln und Ibbenbühren über "Krasser Guru": https://krasser.guru/act/markus-fiedler/ Quelle: apolut