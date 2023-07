Sprockhövel: Verkehrsunfall auf der BAB 43

Am Samstagmittag (15.07.23) wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 12:28 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal alarmiert. Der Meldung nach sollte ein Fahrzeug mit der Leitplanke kollidiert sein. Die Einsatzkräfte fanden das Unfallfahrzeug auf dem Seitenstreifen vor. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst untersucht. Ein Transport in eine Klinik erfolgte jedoch nicht.

Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel ab, nahm dieses wieder auf und führte es der fachgerechten Entsorgung zu. Während der Maßnahmen blieb die rechte Fahrbahn gesperrt. Die Unfallstelle wurde anschließend an die Autobahnpolizei übergeben. Vor Ort waren 22 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte für rund eine Stunde. Quelle: Feuerwehr Sprockhövel (ots)