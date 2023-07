Angriff mit Döner-Messer? Drei Verletzte vor Berliner S-Bahnhof

Berlin kommt nicht zur Ruhe: In der Nacht zu Donnerstag kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen drei Männern vor einem Döner-Imbiss in Grünau. In Schöneberg eskaliert eine Prügelei in einer Shishabar, bei der eine Eisenstange zum "Einsatz" kam. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut eines Berichts der Berliner Zeitung sind bei einer Messerattacke in Treptow-Köpenick in der Nacht zu Donnerstag mindestens drei Personen verletzt worden – eine davon schwer. Ersten Erkenntnissen nach kam es zu einem heftigen Streit vor einem Döner-Imbiss im Ortsteil Grünau. Attacke mit Döner-Messer in Grünau? Die Betroffenen, darunter auch ein Mitarbeiter des Imbisses, wurden mit einem Messer verletzt – ein 45-Jähriger erlitt Schnittverletzungen am Bauch. Dabei könnte es sich um ein Döner-Messer gehandelt haben. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Unsere zu einer Auseinandersetzung in #Grünau alarmierten Kolleg. fanden letzte Nacht 3 Verletzte vor. 2 waren leicht verletzt, der 3. musste notoperiert werden. Unsere #Kripo der #Dir3 ermittelt wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung.PM:https://t.co/LN9SIe4YTI^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 27, 2023 Die zwei anderen Männer im Alter von 20 und 23 Jahren wiesen leichtere Verletzungen wie Platzwunden und Hautabschürfungen auf. Sie wurden zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Nach der Behandlung der Verletzungen wurden beide festgenommen. Mehrere Tatverdächtige flohen unmittelbar nach der Tat. Die Suche der Polizei in der näheren Umgebung blieb erfolglos. Die Polizei durchsuchte den Laden sowie einen Mitarbeiter. Zur Nationalität der Angreifer machte die Polizei keine Angaben. Eisenstangeneinsatz wegen entwendeter Shisha-Pfeifen in Schöneberg Kurz zuvor kam es am Mittwochabend zu einer Schlägerei in einer Bar in Berlin-Schöneberg. Dabei wurden zwei Männer verletzt. Zuvor waren sie in einen Streit über Shisha-Pfeifen geraten, wie die Polizei bekannt gab. Dabei soll ein 26-jähriger ehemaliger Mitarbeiter laut der Polizei das Lokal in der Bayreuther Straße betreten und zwei Wasserpfeifen entwendet haben. Ein 28-jähriger Angestellter soll ihn daraufhin aufgefordert haben, diese wieder herauszugeben. Als dies nicht passierte, gerieten die Männer in einen Streit, der kurz darauf in einer Prügelei gipfelte. Der Jüngere soll den älteren Mann mit Pfefferspray und einem Messer angegriffen haben. Der Barmitarbeiter erlitt dabei Schnittwunden. Während sich die Auseinandersetzung vor die Tür verlagerte, soll sich außerdem ein weiterer Gast eingemischt haben. Dieser soll dem 26-Jährigen mit einer Stange auf den Kopf geschlagen haben. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser, die sie nach ambulanten Behandlungen wieder verlassen konnten. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung." Quelle: RT DE