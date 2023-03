Minden: Pkw kommt von Straße ab und kracht gegen Baum

Wegen eines mutmaßlichen Alleinunfalls wurde die Polizei in der Nacht zu Freitag an die Stemmer Landstraße gerufen. Ein Autofahrer erlitt schwere Verletzungen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 45-jährige Mindener mit einem VW gegen 3.45 Uhr die Stemmer Landstraße in Fahrtrichtung Stiftsallee, als er aus ungeklärter Ursache kurz vor der Kreuzung zum Petershäger Weg die Kontrolle über den Wagen verlor. In der Folge geriet das Auto in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Auf dem dortigen Grünstreifen kam der Wagen zum Stehen.

Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den Fahrer. Er wurde mit schweren Verletzungen mittels RTW ins Klinikum Minden gebracht. Der schwer beschädigte VW wurde abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme wurde die Stemmer Landstraße zwischen der Holzhauser Straße und dem Petershäger Weg gesperrt.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)