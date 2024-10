Hohberg, Hofweier: Altöl illegal entsorgt, Polizei bittet um Hinweise (FOTO)

Beamte des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt ermitteln aktuell wegen unerlaubten Umgang mit Abfällen und Gewässerverunreinigung im Gewann Erlenfeld zwischen Hofweier und Höfen. Neben einem Feldweg südlich von der Binzburgstraße haben bislang unbekannte Täter mehrere Gebinde mit Altöl sowie einen Behälter mit Dieselkraftstoff rechtswidrig abgestellt.

Die Behältnisse waren teilweise offen, so dass das Öl in unbekannter Menge in das Gewässer des Hofweierer Dorfbachs gelangte, welcher hierdurch auf einer Länge von etwa 50 Meter stromabwärts verunreinigt wurde. Mögliche Zeugen, die in dem Zeitraum zwischen Freitag 25.10 und Montag 28.10 verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 0781 21 2700. /al



Quelle: Polizeipräsidium Offenburg (ots)