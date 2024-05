ADAC Stauprognose für 17. bis 20. Mai 2024 Pfingstwochenende: Erster großer Stau-Höhepunkt des Jahres

Am langen Pfingst-Wochenende drohen auf den Fernstraßen beträchtliche Staus - in alle Richtungen. Autofahrer fast aller Bundesländer sind unterwegs, sei es für ein verlängertes Pfingstwochenende wie z.B. in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, wo auch noch Dienstag, 21. Mai, schulfrei ist - oder für einen Urlaub: Baden-Württemberg und Bayern starten in zweiwöchige, Hamburg, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Sachsen-Anhalt in eineinhalb beziehungsweise einwöchige Ferien. Besonders groß ist die Staugefahr im Süden Deutschlands.

Ziele des Reiseverkehrs sind vor allem die Alpen, die Mittelgebirgsregionen sowie Nord- und Ostsee sowie das benachbarte Ausland. Aber auch Ausflugsfahrten in die Naherholungsgebiete der großen Städte spielen eine Rolle. Die massivsten Verkehrsstörungen sind am Freitagnachmittag und Samstagvormittag sowie am Pfingstmontag zu erwarten. Im Jahr 2023 war der Freitag vor Pfingsten einer der staureichsten Tage des Jahres. Das sind die besonders belasteten Strecken: Großräume Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München



Fernstraßen zur Nord- und Ostsee



A1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck



A2 Dortmund - Hannover - Berlin



A1/A3/A4 Kölner Ring



A3 Oberhausen - Frankfurt - Nürnberg



A4 Kirchheimer Dreieck - Dresden - Görlitz



A5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel



A6 Kaiserslautern ¬- Mannheim - Heilbronn



A7 Hamburg - Flensburg



A7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte



A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg



A9 München - Nürnberg - Berlin



A10 Berliner Ring



A11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark



A19 Dreieck Wittstock/Dosse - Rostock



A24 Berlin - Hamburg



A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen



A81 Stuttgart - Singen



A93 Inntaldreieck - Kufstein



A95 / B2 München - Garmisch-Partenkirchen



A96 München - Lindau



A99 Umfahrung München Die Pfingstreisewelle überzieht auch die klassischen Auslandsstrecken Tauern-, Inntal-, Rheintal-, und Brennerautobahn sowie die Gotthard-Route. Aber auch auf den Fernstraßen zu den kroatischen Küsten braucht man viel Geduld. Heimkehrer könnten vor allem bei der Einreise nach Deutschland an den bayerischen Übergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) und den Übergängen von Polen Ludwigsdorf (A4), Frankfurt (Oder) (A12) und Forst (A15) wegen der Grenzkontrollen im Stau stehen. Quelle: ADAC (ots)