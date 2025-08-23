Hildesheim: PKW Brand auf dem Autobahnparkplatz An der Alpe

Am 22.08.2025, um 17:10 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Herr aus Hannover mit seinem Volvo XC 60 Hybrid die BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel. Kurz vor dem Parkplatz "An der Alpe West" nahm er Brandgeruch wahr und hielt daher auf dem Parkplatz an.

Daraufhin geriet der PKW vom Motorraum ausgehend in Brand, wobei der vordere Teil des Fahrzeugs zerstört wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Hotteln konnte eine Ausdehnung des Brandes auf den restlichen PKW verhindern. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Parkplatz etwa eine Stunde lang gesperrt werden. Quelle: Polizeiinspektion Hildesheim (ots)