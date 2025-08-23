Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Hildesheim: PKW Brand auf dem Autobahnparkplatz An der Alpe

Hildesheim: PKW Brand auf dem Autobahnparkplatz An der Alpe

Freigeschaltet am 23.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am 22.08.2025, um 17:10 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Herr aus Hannover mit seinem Volvo XC 60 Hybrid die BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel. Kurz vor dem Parkplatz "An der Alpe West" nahm er Brandgeruch wahr und hielt daher auf dem Parkplatz an.

Daraufhin geriet der PKW vom Motorraum ausgehend in Brand, wobei der vordere Teil des Fahrzeugs zerstört wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Hotteln konnte eine Ausdehnung des Brandes auf den restlichen PKW verhindern. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Parkplatz etwa eine Stunde lang gesperrt werden.

Quelle: Polizeiinspektion Hildesheim (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte fick in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige