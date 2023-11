Zentralrat der Muslime: Wir brauchen mehr Zusammenhalt

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, hat mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland gefordert.

Vor Beginn der diesjährigen Islamkonferenz in Berlin sagte er am Dienstag im rbb24 Inforadio: "Wir brauchen den ganz klaren Schulterschluss [...]. Ich mache mir große Sorgen über unsere Lage in unserem Land. Das Auseinanderdriften von Gruppen, die Sprachlosigkeit, auch Hass und die Bereitschaft, nicht einander zuzuhören, ist leider sehr groß geworden."

In der Gesellschaft müsse man versuchen, die Muslime mitzunehmen. "Viele Muslime sind in unserem Land verunsichert, haben Angst, sich überhaupt zu Wort zu melden, sie fühlen sich eingeschüchtert durch die Debatte. [...]"

In Bezug auf den Kampf gegen Antisemitismus sagte Mazyek, man arbeite seit vielen Jahren mit Gruppen, auch mit muslimischen Gruppen zusammen, indem man Gedenkstätten besuche, beispielsweise Auschwitz. Hier wünsche er sich mehr Unterstützung durch den Staat und mehr Gehör.

