Willich-Schiefbahn: Wohnwagen gestohlen - Haben Sie etwas beobachtet?

Zwischen Dienstag, 11. März, 10 Uhr, und Freitag, 14. März, 07:15 Uhr, wurde ein Wohnwagen gestohlen. Der Wohnwagen war auf einem öffentlichen Parkplatz in der Linsellesstraße in Willich-Schiefbahn abgestellt. Es handelt sich um einen Wohnwagen der Marke Tabbert, Modell W26 540, in der Farbe Weiß, mit dem Kennzeichen KK-HI79.

Haben Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann Telefon: 02162/377-1191 Quelle: Kreispolizeibehörde Viersen (ots)