Verhandlungstermin über die Beseitigung der "Judensau" an der evangelischen Stadtkirche Wittenberg

Am kommenden Montag, den 07.05.2018 findet um 11:30 Uhr in den Räumen des Amtsgerichts Wittenberg, Dessauer Str. 291, Termin zur mündlichen Verhandlung in dem Verfahren Düllmann ./. Stadtkirchengemeinde Wittenberg statt. Das Verfahren wird mit einer sogenannten Güteverhandlung beginnen. Ein zeitnahes Urteil ist in der Sache nicht zu erwarten.

Das Verfahren wegen der "Judensau" auf der Stadtkirche in Wittenberg geht zurück auf eine Klage des Mitglieds der Jüdischen Gemeinschaft, Herrn Michael Düllmann. Herr Düllmann begehrt die Beseitigung der "Judensau". Er empfindet die Ausstellung der "Judensau" im öffentlichen Raum als fortdauernde und nachhaltige Beleidigung des Judentums. Quelle: Benecke Rechtsanwälte (ots)