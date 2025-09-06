Aurich: Feuer am Backofen

Zu einem vermeintlichen Küchenbrand sind am Freitagabend Einsatzkräfte der Feuerwehren Walle und Aurich, des Rerttungsdienstes sowie vom Deutschen Roten Kreuz in den Wallster Weg gerufen worden.

Die Bewohnerin eines Hauses hatte dort ein Feuer an ihrem betriebenen Backofen festgestellt, das Gebäude daraufhin verlassen und den Notruf verständigt. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, war der Brand bereits von selbst erloschen.

Während das Gerät und die Küche daraufhin noch einmal mittels Wärmebildkamera überprüft und der Inhalt ins Freie befördert wurden, brachen alle noch anrückenden Kräfte die Einsatzfahrt ab. Die Bewohnerin blieb unverletzt und konnte nach gut einer Viertelstunde wieder in die durch Öffnen der Fenster gelüfteten Räumlichkeiten zurückkehren.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Aurich (ots)