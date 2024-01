Hildburghausen: Eigentümer zu vermutlichem Diebesgut gesucht

Bereits in den frühen Morgenstunden des 30.12.2023 stellten Polizeibeamte bei einem 45-Jährigen in der Häselriether Straße in Hildburghausen 15 originalverpackte Fußleistenschienen fest.

Weiterhin führte er Kabelreste, einen Schraubendreher und eine Kombizange mit sich (s. Bilder). Da der Mann keine Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen konnte, wurden diese sichergestellt und ein Verfahren wegen des Verdachts auf Diebstahl eingeleitet. Bisher ist keine Anzeige bei der Polizei zum Fehlen der oben genannten Sachen eingegangen. Der Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0338853/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Quelle: Landespolizeiinspektion Suhl (ots)