Zoll stellt in Düsseldorf 70.000 Euro bei Arbeitslosen Niederländern sicher

Der Zoll am Flughafen Düsseldorf hat bei zwei arbeitslosen Niederländern 70.000 Euro sichergestellt. Die beiden Männer im Alter von 35 und 36 Jahren wollten das Geld am 21. April in den Irak bringen, teilte das Hauptzollamt Düsseldorf am Montag mit. Sie waren in Begleitung von drei weiteren Erwachsenen und einem Kind unterwegs.

Die Bundespolizei hatte die Gruppe in der Sicherheitskontrolle aufgegriffen und dem Zoll übergeben. Der 36-jährige gebürtige Iraker trug 50.000 Euro in einer Umhängetasche bei sich, der 35-jährige gebürtige Afghane transportierte 20.000 Euro. Der 35-Jährige gab an, das Geld gehöre ihm, konnte aber nicht erklären, woher es stammt oder warum sein Begleiter einen Teil davon bei sich hatte.



Gegen die beiden Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Der Zoll begründet dies mit der Nichtanmeldung der Barmittel und dem Verdacht auf Geldwäsche. Reisende müssen Beträge ab 10.000 Euro bei der Zollstelle anmelden, um illegale Geldbewegungen zu verhindern. Quelle: dts Nachrichtenagentur