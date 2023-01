Kiel, Hassee: Wohnungsbrand - eine Person aus Nachbarwohnung gerettet

Um 01:53 Uhr erreichten die Integrierte Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Kiel mehrere Notrufe über einen Brand in einem sieben geschossigen Haus. Die Anrufer gaben an, dass es in einer Wohnung im Obergeschoss brennt und das Feuer von außen zu sehen sei.

Aufgrund der übereinstimmenden Notrufe wurde vom diensthabenden Disponenten ein Großaufgebot der Feuerwehr Kiel zur Einsatzstelle entsendet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konkretisierte sich das Lagebild. Es brannte ein Zimmer in einem vier geschossigen angrenzenden Gebäudeteil. Sofort wurden zwei Löschtrupps unter schwerem Atemschutz und C-Rohren zur Brandstelle entsendet. Parallel zu den Löschmaßnahmen wurde gleichfalls ein Trupp zur Kontrolle der betroffenen Flucht- und Rettungswege eingesetzt. Nachdem das Feuer schnell bekämpft werden konnte, wurde das Haus belüftet und der Brandbereich mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern ab kontrolliert. Im Einsatz waren die Hauptwache, Ostwache, FF Russee und insgesamt 38 Rettungskräfte mit 15 Fahrzeugen. Die Gesamteinsatzdauer betrug 60 Minuten.

Quelle: Feuerwehr Kiel (ots)