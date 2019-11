Glasflaschen sind wieder gefragt

Um Plastikmüll zu vermeiden, kaufen die Verbraucher wieder deutlich mehr Mineralwasser in Glasflaschen. "Die Kunden sehen Glas-Mehrweg als deutlich nachhaltiger an als PET-Flaschen", sagt Georg Staudt von der Genossenschaft Deutscher Brunnen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Montagausgabe).

Laut Marktforschungsinstitut AC Nielsen stieg im Mineralwassermarkt in den ersten neun Monaten 2019 der Absatz der Glasflaschen um 5,3 Prozent, PET-Flaschen verloren dagegen zehn Prozent. Aktuell sind allerdings noch immer etwa drei Viertel aller Mineralwasserflaschen aus PET-Flaschen.

Die Harzer Mineralquelle aus Blankenburg verbucht allein in diesem Jahr einen Zuwachs von 20 Prozent bei den Glasgebinden. Nach Angaben von Geschäftsführer Ralph Weitemeyer wird bereits wieder jede zweite Füllung in Glas abgefüllt. Vor fünf Jahren habe der Anteil noch bei einem Drittel gelegen. Ähnlich ist die Entwicklung bei der Marke Gaensefurther Schloss-Quelle aus Hecklingen: "Wir haben den Glasanteil inzwischen auf ein Viertel gesteigert", sagt Unternehmenssprecher Daniel Haussmann. Vor fünf Jahren lag er noch unter 15 Prozent. Auch der ostdeutsche Marktführer Lichtenauer (Sachsen) verbuchte bei Glasflaschen in den vergangenen zwölf Monaten ein Wachstum von 16,4 Prozent. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)

Anzeige: