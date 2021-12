Halle: Babyleiche vor Entsorgungsbetrieb gefunden

In Halle (Saale) ist am Montagabend am Zaun eines Entsorgungsbetriebes eine Babyleiche gefunden worden. Die genauen Hintergründe seien noch unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Kriminalpolizei habe umfangreiche Spuren gesichert, welche noch ausgewertet werden müssten. Ein Todesursachenermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Auch am Dienstag waren Polizeibeamte im Bereich des Fundortes im Einsatz, um Spuren zu suchen und zu sichern. Spezialhunde wurden ebenfalls eingesetzt. Eine rechtsmedizinische Untersuchung der Babyleiche wurde von der Staatsanwaltschaft angeordnet, deren Ergebnis zunächst noch nicht vorlag. Weitere Details wurden vorerst nicht genannt. Quelle: dts Nachrichtenagentur