Ermittlungen zum Anschlag von Solingen: Verdächtiges Handy und Tablet wegen Wasserschaden nicht auszuwerten

Ein Handy und ein Tablet, die möglicherweise dem 26 Jahre alten Syrer gehörten, der am Freitagabend bei einem islamistisch motivierten Messerangriff in Solingen drei Menschen getötet und acht weitere verletzt haben soll, sind wegen eines Wasserschadens derzeit nicht überprüfbar. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, fanden die Ermittler beide Geräte in einem Gully. gesprochen.

Sie seien völlig durchnässt gewesen und müssten erst getrocknet werden, bevor sie den Ermittlern eventuell weiteren Aufschluss liefern könnten. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte am Montag von einem möglicherweise irreparablen Schaden am Handy des Tatverdächtigen Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)