Amsberg-Müschede: Wohnung nach Küchenbrand nicht mehr bewohnbar

Ein Küchenbrand in der Norbert-Michel-Straße in Arnsberg-Müschede hat am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, um das Feuer im zweiten Obergeschoss des Gebäudes zu bekämpfen. Da sich laut Notrufmeldung noch Bewohner im Gebäude befinden könnten, alarmierte die Kreisleitstelle die Einsatzkräfte mit dem Stichwort "Menschenleben in Gefahr".

Dank des vorbildlichen Handelns der Hausbewohner hatten beim Eintreffen der Feuerwehr bereits alle Personen das Gebäude sicher verlassen. Dadurch konnten sich die Einsatzkräfte vollständig auf die Brandbekämpfung im zweiten Obergeschoss konzentrieren. Unter schwerem Atemschutz führten sie einen Innenangriff durch und brachten das Feuer unter Kontrolle. Um mögliche Glutnester ausfindig zu machen, wurde die Küche teilweise demontiert und die Decke des Raums geöffnet. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera überprüften die Einsatzkräfte die betroffenen Bereiche und löschten vereinzelte Stellen nach. Parallel dazu belüftete ein Hochleistungslüfter das Gebäude, um Rauch und Hitze abzuführen. Der hinzugezogener Energieversorger schaltete die betroffene Wohnung stromlos. Aufgrund der Schäden ist die Brandwohnung vorerst unbewohnbar. Nach etwas mehr als zwei Stunden übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei und beendete ihren Einsatz. Quelle: Feuerwehr der Stadt Arnsberg (ots)