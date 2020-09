Bielefeld: PKW mit fünf Insassen überschlägt sich auf der Beckhausstraße

Am 26.09.2020, gegen 04.05 Uhr, befuhr ein 19 jähriger Bielefelder mit seinem VW Golf die Engersche Straße in Richtung Beckhausstraße. Im Fahrzeug befanden sich neben ihm noch vier weitere Mitfahrer im Alter von 15 bis 24 Jahren. Im Einmündungsbereich zur Beckhausstraße verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei überschlug sich das Fahrzeug und landete auf dem Dach im Gleisbett der Stadtbahn. Alle Insassen konnten sich ohne fremde Hilfe aus dem Fahrzeug befreien und wurden nach Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde der Einmündungsbereich gesperrt. Zu Beeinträchtigungen kam es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nicht. Der Stadtbahnverkehr war zur Unfallzeit nicht in Betrieb. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Quelle: Polizei Bielefeld (ots)