Düren: Brandserie in alter Gärtnerei-Ruine: Feuerwehr zum zweiten Mal binnen Tagen im Einsatz

Düren - Erneuter Feuerwehreinsatz in einer seit Jahren stillgelegten Gärtnerei: Am heutigen Dienstag wurde der hauptamtliche Löschzug der Feuerwehr Düren zu einer Rauchentwicklung auf dem Gelände einer leerstehenden Gärtnerei im Stadtgebiet alarmiert. Bereits am Sonntag hatte es dort gebrannt - nun loderten erneut Flammen in der verwahrlosten Ruine.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus einem Gebäudeteil des ehemaligen Gewächshauskomplexes. Umgehend wurde ein Löschangriff unter Atemschutz eingeleitet. Das Feuer, das sich auf Unrat und zurückgelassene Materialien beschränkte, konnte schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen auf benachbarte Bereiche konnte durch das rasche Eingreifen verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die leerstehende Anlage wird seit Jahren nicht mehr genutzt und ist stark verwildert. Immer wieder kommt es dort zu unbefugtem Betreten. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden besteht, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Quelle: Feuerwehr Düren (ots)