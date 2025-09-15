Millionen-Glück im Kreis Soest Tipper trifft Kombigewinn bei der GlücksSpirale

Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen hat am Wochenende bei der GlücksSpirale das große Los gezogen - und darf sich nun auf eine Zukunft voller neuer Chancen, Freiheit und erfüllter Träume freuen.

Mit seinem GlücksSpirale-Spielauftrag landete ein Tipper aus dem Kreis Soest am vergangenen Wochenende einen Volltreffer: Die siebenstellige Gewinnzahl 2462079 stimmte exakt mit seiner Losnummer überein. Der Gewinn kann sich sehen lassen: 1,2 Millionen Euro sofort und zusätzlich monatlich 5.000 Euro, 20 Jahre lang - das ergibt eine Gesamtgewinnsumme von 2,4 Millionen Euro. Alternativ kann sich der Gewinner auch für die einmalige Auszahlung der gesamten Summe entscheiden. Welche Variante er wählt, bleibt vorerst offen, denn der Glückspilz hat anonym gespielt.

Was feststeht: Sobald die Spielquittung eingereicht ist, beginnt ein neues Kapitel - mit vielen Möglichkeiten, das Leben neu zu gestalten.

Besonders bemerkenswert: Der Gewinner nahm mit zwei Tipps an den Ziehungen vom 6. und 13. September teil - und investierte dafür 16,75 Euro. Neben der GlücksSpirale spielte er auch bei der Zusatzlotterie SiegerChance mit.

Halbjahres- oder Jahreslos

