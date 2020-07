Mönchengladbach-Römerbrunnen: Bus ausgebrannt und mehrere Autos beschädigt

Am Römerbrunnen im Ortsteil Mülfort hat in der Nacht zum Freitag, 17. Juli, gegen 2.55 Uhr, ein geparkter Reisebus gebrannt. Nach Zeugenangaben gab es plötzlich einen Knall, dann fing der Bus an zu brennen. Die Feuerwehr löschte das Feuer; Personen kamen nicht zu Schaden. Zurzeit ist die Brandursache noch unklar.

Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Weiterhin sind in der Nähe mehrere geparkte Autos beschädigt bzw. aufgebrochen worden. Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhanges ist es möglich, dass die Taten durch dieselben Täter begangen wurden. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen beobachtet oder kann sonst sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter 02161-290. Quelle: Polizei Mönchengladbach (ots)