Präses will "Ökumene-WGs": Katholische und evangelische Gemeindezentren zusammenlegen

Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, hat angeregt, katholische und evangelische Gemeindezentren zusammenzulegen. "Ist es nicht besser, ökumenische »Wohngemeinschaften« zu gründen, statt dass sich beide Kirchen - am Ende vielleicht sogar unabgestimmt - aus Stadtteilen und Orten zurückziehen?", schreibt Rekowski in einem Gastbeitrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe).

In Zeiten, in denen die Kirchen mit weniger Personal auskommen müssten, schienen ihm gemeinsame Gemeindezentren "keine schlechte Idee". In diesem "gemeinsamen WG-Wohnzimmer" gäbe es sicher manches, "das nicht allen Mitbewohnern gleichermaßen gefällt: Heiligenfiguren, Frauen auf der Kanzel, Weihrauch, Trauung Geschiedener". Aber es bliebe "ein Hoffnungsort für Menschen vor ihrer Haustüre erhalten", so der Präses.

https://www.ksta.de/politik/gastbeitrag--oekumene-wgs---statt-rueckzug-aus-den-stadtteilen-29408542

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)