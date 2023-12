Groß Offenseth-Aspern: LKW kippt in den Graben - Schutzengel waren aktiv

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag kippte ein LKW in den Graben. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr musste nur geringe Mengen an Betriebsmitteln aufnehmen. Die Bergung des LKW zieht sich über mehrere Stunden.

Am Montagmorgen wurden die Feuerwehren Groß Offenseth-Aspern und Barmstedt um 11.16 Uhr zu einem Unfall in die Hauptstraße in Groß Offenseth alarmiert. Hier war ein mit Schotter beladener LKW aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in den Graben gefallen. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt und konnte mit der Hilfe von Ersthelfern das Fahrerhaus eigenständig verlassen. Für die Feuerwehrkräfte von Einsatzleiter Björn Mohrdieck beschränkten sich die Maßnahmen auf das Aufnehmen geringer Mengen Betriebsstoffe und die Absicherung der Unfallstelle. Die mitalarmierte Feuerwehr Barmstedt musste am Einsatzort nicht tätig werden und konnte frühzeitig wieder abrücken. Auch die Feuerwehr Groß Offenseth-Aspern verließ die Einsatzstelle nach ungefähr 45 Minuten. Da der LKW die Straße nicht versperrte, wurde der Verkehr bis zur Bergung am heutigen Nachmittag durch die Polizei wieder freigegeben. Aktuell dauert die Bergung durch ein Privatunternehmen noch an. Zur Schadenhöhe und Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Groß Offenseth-Aspern: 12 mit 2 Fahrzeugen, Feuerwehr Barmstedt: 18 mit 3 Fahrzeugen, KFV-Pinneberg: 1 mit 1 Fahrzeug, Polizei, Rettungsdienst, Bergungsunternehmen Quelle: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg (ots)