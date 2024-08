mehr-tanken Report Juli 2024 Leichte Rückgänge bei den Kraftstoffpreisen im Juli

Im Juli setzten sich die rückläufigen Trends bei den Kraftstoffpreisen fort, wenn auch nur in geringem Ausmaß. Super E5 verzeichnete einen Rückgang von 0,3 Cent, Super E10 fiel um 0,2 Cent. Der Dieselpreis blieb konstant bei 1,65 Euro. Die Durchschnittspreise lagen bei 1,822 Euro für Super E5, 1,764 Euro für Super E10 und 1,65 Euro für Diesel.

Die Preise stiegen zunächst etwas an und erreichten ihren Höchststand am 8. Juli. Danach zeigten sie, trotz leichter Schwankungen, einen stetigen Abwärtstrend bis zum Monatsende. Der günstigste Tag zum Tanken war der Mittwoch, während die höchsten Preise zum Wochenstart am Sonntag und Montag beobachtet wurden.

Auf deutschen Autobahnen hingegen stieg der Durchschnittspreis für Super E5 im Juli um 1 Cent auf 2,003 Euro pro Liter. Wie in den Vormonaten waren die höchsten Preise in Hamburg (2,369 EUR) und Sachsen (2,294 EUR) zu verzeichnen.

Moderate Preisschwankungen bei Super E5 und E10

Im Juli zeigten sich bei den Kraftstoffpreisen für Super E5 und E10 im Tagesverlauf durchschnittliche Schwankungen von 6,5 bis 8,7 Cent pro Liter, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vormonat darstellt. Beim Diesel hingegen stiegen die Preisschwankungen auf bis zu 11,2 Cent pro Liter.

Nord-Ost-Deutschland tankt weiterhin am günstigsten

Die günstigsten Bundesländer für Super E5 im Juli waren Berlin mit einem Preis von 1,801 Euro pro Liter, Mecklenburg-Vorpommern mit 1,81 Euro und Rheinland-Pfalz mit 1,812 Euro. Am teuersten waren Schleswig-Holstein mit 1,838 Euro, Bremen mit 1,839 Euro und Thüringen mit 1,84 Euro pro Liter.

Die Differenz zwischen den Autobahn- und den Normalpreisen war besonders in Hamburg auffällig. Sie stieg von 47,7 Cent auf 53,2 Cent pro Liter Super E5 im Durchschnitt.

Das Städte-Ranking: regionale Unterschiede von bis zu 26,9 Cent pro Liter E5

Auch im Juli 2024 zeigten sich erhebliche Preisunterschiede beim Tanken von Super E5 in verschiedenen deutschen Städten. Die höchsten Preise verzeichnete Konstanz mit 2,038 Euro pro Liter, gefolgt von Dormagen mit 1,926 Euro und Willich mit 1,912 Euro. Die niedrigsten Preise fanden sich in Pforzheim mit 1,769 Euro, Kaiserslautern mit 1,773 Euro und Castrop-Rauxel mit 1,775 Euro pro Liter. Die Preisspanne sank damit leicht von 27,5 Cent im Vormonat auf 26,9 Cent.

Das Marken-Ranking: ED, Globus und Calpam die günstigsten - ESSO, Shell und Aral die teuersten Marken

Im Juli waren die günstigsten Tankstellenmarken für Super E5 in Deutschland ED mit einem Durchschnittspreis von 1,781 Euro pro Liter, gefolgt von Globus mit 1,792 Euro und Calpam mit 1,799 Euro. Die teuersten Marken waren ESSO mit 1,829 Euro, Shell mit 1,832 Euro und Aral mit 1,836 Euro pro Liter. Der maximale Preisunterschied lag damit bei bis zu 5,5 Cent pro Liter Super E5.

