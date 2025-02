Rosendahl, Darfeld: Zigarettenautomat zerstört

Zwei bislang unbekannte männliche Täter zerstörten in der Nacht auf Sonntag (09.02.2025) einen freistehenden Zigarettenautomaten an der Oberdarfelder Straße in Rosendahl-Darfeld. Gegen 04:40 Uhr hörte ein Anwohner einen lauten Knall. Die Täter entfernten sich anschließend zu Fuß in Richtung Bachstraße.

Ein in unmittelbarer Nähe geparkter Pkw wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Automat wurde komplett zerstört.

Eine der beiden Personen konnte wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 1,65-1,70m - schlanke Statur - dunkel gekleidet, Mütze Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Quelle: Polizei Coesfeld (ots)