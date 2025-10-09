Cuxhaven: Verkehrsunfall auf der BAB27 im Bereich Schwanewede

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 09.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Wie berichtet kam es gegen 14:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Bremerhavener wollte hier einen LKW überholen und geriet aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug ins Schleudern.

Er kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen die Schutzplanken. Entgegen erster Befürchtungen erlitt der junge Mann nur leichte Verletzungen und begab sich nach dem Unfall selbstständig in ärztliche Behandlung. Der angeforderte Rettungshubschrauber musste für den Fahrzeugführer nicht mehr eingesetzt werden.

Durch den Unfall wurde die Fahrbahn stark verschmutzt und musste aufwändig gereinigt werden. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis 18:00 Uhr an. Für die Dauer war die Fahrbahn in Richtung Cuxhaven voll gesperrt. Gerade im Berufsverkehr sorgte dies für einen erheblichen Rückstau, stellweise bis zur Anschlussstelle Bremen-Nord (ca. 10km).

Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)

