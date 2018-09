Sachsen-Anhalt: Mindestens vier Tote bei Unfall auf A 9

Auf der Autobahn 9 im Süden von Sachsen-Anhalt sind am Donnerstagmittag mindestens vier Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden leicht und eine schwer verletzt, berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung" unter Berufung auf Polizeiangaben. Der Unfall hatte sich demnach zwischen Günthersdorf und Großkugel in Fahrtrichtung Berlin ereignet.

Die Polizei teilte über den Kurznachrichten Twitter mit, dass an dem Unfall ein Lkw und mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Die Fahrbahn in Richtung Berlin wurde komplett gesperrt, in Richtung München wird der Verkehr auf dem Standstreifen vorbeigeleitet. Weitere Details nannten die Behörden zunächst nicht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur