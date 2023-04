A6-Enkenbach-Alsenborn: Zwei Hähne einfach an der Autobahn entsorgt und gerettet

Am Montag den 03.04.2023 wurde die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern von der Autobahnmeisterei Wattenheim verständigt. Gegen 09:45 Uhr wurde an der Salzhalle an der Autobahnausfahrt Enkenbach-Alsenborn ein mit Klebeband verschlossener Karton gefunden.

Beim Öffnen entdeckten die überraschten Arbeiter zwei Hähne, die man scheinbar einfach ihrem Schicksal überlassen hatte. Bei der ersten Inaugenscheinnahme der Tiere wurde festgestellt, dass diese deutlich unterernährt waren. Zudem konnte man annehmen, dass sie aufgrund ihrer langen Krallen in ihrem bisherigem Leben wenig Auslauf hatten. Die Hähne wurden in die Obhut des Tierschutzes übergeben. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizeiautobahnstation um Hinweise.

Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)